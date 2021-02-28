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28.02.2021 10:07
Рубрика: Работа власти

Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра.
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

О своем решении отложить новые правила он заявил на этой неделе на заседании правительства.

Фото: iStock
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"С 1 марта в нашей стране предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса. Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить", - заявил Мишустин.

Теперь новый порядок техосмотра вступит в силу с 1 октября. До этого срока продляется действие диагностических карт, истекающих в период с 1 февраля года по 30 сентября. Автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически.