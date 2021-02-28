Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра

О своем решении отложить новые правила он заявил на этой неделе на заседании правительства.

"С 1 марта в нашей стране предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса. Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить", - заявил Мишустин.

Теперь новый порядок техосмотра вступит в силу с 1 октября. До этого срока продляется действие диагностических карт, истекающих в период с 1 февраля года по 30 сентября. Автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически.