Пройти техосмотр по новым правилам должны четырехлетние автомобили

Получить диагностическую карту без визита на пункт техосмотра не получится. С 1 марта новый порядок прохождения техосмотра испытают на себе автовладельцы, на машины которых в этом году надо получить диагностическую карту впервые. Это легковушки и легкие грузовики, которым исполнилось 4 года, а также автобусы и тяжелые грузовики, которым исполнилось 5 лет. Все остальные автовладельцы получили отсрочку. Фото: Сергей Куксин

Согласно этому постановлению срок действия диагностических карт, у которых этот срок истекает с 1 февраля по 30 сентября, продлевается на полгода, но не менее чем до 1 октября. То есть, если карта заканчивает действовать 2 марта, то техосмотр надо будет пройти 1 октября. Если ее срок истекает 30 сентября, то получить новую надо до 30 марта следующего года.

Продление карт происходит автоматически. Страховщики продадут полис без проблем с указанием номера той карты, которая есть на руках.

Такое продление сроков действия принято из-за опасений, что реформа вызовет транспортный коллапс. Пунктов ТО и их пропускной способности на всех не хватит. А без диагностической карты невозможно приобрести полис ОСАГО. Без полиса запрещено передвигаться по дорогам. Был риск, что из-за недостатка пунктов встанут и автобусы. На тех автовладельцев, кому предстоит пройти техосмотр впервые, эта отсрочка не распространяется. У них же еще нет действующей диагностической карты. Именно они первыми испытают на себе реформу техосмотра, которая начинается с 1 марта. Предполагается, что с этой даты получить диагностическую карту без визита на пункт техосмотра не получится. Все диагностические карты становятся электронными. Оформляться они будут непосредственно в модернизированной информационной системе ЕАИСТО. На руки бумажный экземпляр можно будет получить, попросив распечатку у оператора. Но на бумаге диагностическая карта нужна только тем, кто выезжает на своем автомобиле за границу. При покупке полиса ОСАГО проверять наличие диагностической карты страховщик будет через ту же ЕАИСТО.

Для начала оформления карты потребуется сделать фотографию автомобиля перед въездом на диагностическую линию спереди. При этом фото делается с указанием координат места съемки и времени съемки. Без фотографии с этими данными начать оформление карты невозможно.

После окончания диагностики делается фотография машины сзади, так же с указанием координат и времени съемки. Без этой фотографии и этих данных невозможно завершить оформление карты. Карта подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта.

Координаты с небольшой погрешностью не должны отличаться от координат пункта ТО. Сейчас эта погрешность, установленная приказом минтранса, должна быть не более 15 метров от координат самого пункта ТО. Но планируется, что в сентябре выйдет новый приказ, в котором она будет скорректирована в большую сторону.

Разница во времени на фотографии должна соответствовать времени проведения диагностики. Для легковых автомобилей это 30 минут.

Такие меры по идее и должны привести к тому, что устоявшаяся практика покупки диагностических карт без проверки автомобиля закончится.

Кроме того, Госавтоинспекция будет строго следить за деятельностью операторов и работой пунктов ТО. Просматривать их сайты в поисках предложений о продаже диагностических карт. Приблизит маршруты патрулирования к пунктам ТО. Будет проверять по ЕАИСТО оформление карт. А также их количество.

Дело в том, что с 1 марта для каждого пункта ТО устанавливается своя пропускная способность в зависимости от количества диагностических линий, экспертов, а также категории транспортных средств, которые эти пункты могут проверять. Эту пропускную способность можно превысить не более чем на пять процентов. Впрочем, лишнюю карту не даст оформить сама ЕАИСТО. Если пропускная способность установлена, например, в 100 автомобилей, то уже 106-ю диагностическую карту система просто не даст оформить.

Тем не менее, если три раза в течение года пункт превысит пропускную способность, то ГИБДД уже будет проводить проверку во взаимодействии с оператором. Это взаимодействие может заключаться во внеочередной выездной проверке, а также в контрольной закупке диагностической карты.

С 1 марта сотрудники Госавтоинспекции будут непосредственно участвовать в проведении техосмотра автобусов. Для этого не ранее чем за пять дней до желаемой даты техосмотра собственник автобуса должен подать заявку оператору. Тот согласует ее с ГИБДД и включит желающего в график. В назначенный день и час на пункте техосмотра будет присутствовать инспектор ГИБДД. Эксперт-техник осматривает автобус, формирует диагностическую карту. Инспектор технического надзора проверяет результат осмотра, сверяет данные автобуса со всеми документами и сведениями в государственном реестре транспортных средств. Если все верно, он вносит в ЕАИСТО сведения о соответствии автобуса требованиям безопасности. И ставит свою усиленную квалифицированную электронную подпись под документом.

Через год 1 марта вступят в силу поправки в КоАП, предусматривающие штраф 2000 рублей за управление машиной, не прошедшей техосмотр

Пока за отсутствие техосмотра автовладельцам ничего не грозит, кроме невозможности приобрести полис ОСАГО. Однако с первого сентября вступают поправки в закон об ОСАГО, которыми предусматривается возможность страховщика предъявить регресс к автовладельцу, если по его вине произошло ДТП, ущерб от которого страховщик компенсировал, а его автомобиль на момент ДТП не имел действующей диагностической карты.

Через год, 1 марта, вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих штраф 2000 рублей для водителей и автовладельцев за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр. Предполагается, что этот штраф будет выписываться автоматически с камер фотовидеофиксации нарушений. За сутки на такого автовладельца может быть оформлен только один штраф. Однако ко времени его получения могут пройти не одни сутки, а значит, штрафов будет несколько. Не пройти техосмотр станет накладно.