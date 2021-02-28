Сможет ли российский авторынок взять реванш в Европе

Российский авторынок, который в свое время претендовал на лидерство в Европе, в последние годы уступал ведущим европейским странам по объему реализации. Однако разразившийся в прошлом году коронакризис изменил привычную расстановку сил в рейтинге продаж.

Россия пошла на обгон

Российский авторынок, который многие годы занимал пятую строчку в европейском рейтинге, в 2020-м наконец-то смог улучшить свои позиции. Так, лидером по реализации автомобилей в прошлом году осталась Германия, где было продано 2 млн 918 тыс. машин (-19%). На второе место среди крупнейших европейских авторынков вышла Франция с показателем 1 млн 650 тыс. единиц (-26%).

Третий результат показала Великобритания - 1 млн 631 тыс. автомобилей (-29%). А на четвертую строчку в европейском первенстве поднялась Россия - по оценкам агентства "Автостат", продажи легковых машин в нашей стране составили 1 млн 487 тыс. штук (-9%). Таким образом, российский авторынок в прошлом году смог обогнать Италию, чьи дилеры реализовали 1 млн 379 тыс. машин (-28%).

В целом же продажи легковых автомобилей в Европе по итогам 2020 года упали на 24% и составили 11 млн 961 тыс. единиц. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это крупнейшее падение за всю историю европейского авторынка, что обусловлено закрытиями дилерских центров и другими карантинными ограничениями в европейских странах на протяжении года из-за разразившейся коронавирусной инфекции.

По мнению коммерческого директора Coface Россия Алексея Фомичева, российскому авторынку удалось подняться на четвертую позицию в европейском рейтинге в основном благодаря разнице в глубине сокращения спроса на автомобили на фоне пандемического кризиса.

"В первую очередь можно отметить значительную корреляцию в европейском регионе между строгостью карантинных ограничений в стране и динамикой спроса на новые автомобили: чем строже ограничения, тем менее граждане склонны тратить относительно крупные суммы на покупку транспортных средств. Если учесть, что в четвертом квартале 2020 года новый рост случаев заражения COVID-19 вынудил власти многих стран Европы вновь ужесточить карантинный режим, медленное восстановление объемов продаж в регионе выглядит вполне логичным. В России же относительно быстрому восстановлению спроса на автомобили после резкого спада в первом полугодии 2020-го поспособствовало, во-первых, смягчение карантинных мер в третьем-четвертом кварталах, а во-вторых - меры государственной поддержки", - комментирует Алексей Фомичев.

Кроме того, в России не было долгосрочной остановки производства автомобилей и прерывания цепочки поставок, как в Европе, добавляет директор по оказанию консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли PwC в России Виктория Синичкина.

Своих проблем хватает

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

В январе 2021-го наша страна сохранила четвертую позицию среди крупнейших авторынков Европы. При этом помимо сложной эпидемиологической обстановки, на продажи новых машин в некоторых европейских странах оказывали влияние внутренние факторы.

К примеру, в Германии, чей авторынок упал на 31% до 169,8 тыс. машин, с января 2021-го после шестимесячного снижения вновь была повышена ставка налога на добавленную стоимость, что вызвало высокий уровень регистраций новых автомобилей в декабре прошлого года. Однако в дальнейшем в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA) ожидают постепенного восстановления спроса на автомобили, хотя на сегодняшний день речь идет лишь о достижении докоранавирусного уровня продаж.

Автомобильный рынок Италии в январе снизился на 14% и составил 134 тыс. машин, что обусловлено, в частности, продолжающимся правительственным кризисом в стране. Тем не менее, в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA) рассчитывают, что в ближайшие месяцы автомобильная отрасль начнет восстановление благодаря принятым ранее итальянским правительством мерам по стимулированию продаж автомобилей.

Реализация новых машин в Великобритании в первом месяце 2021-го рухнула на 40% до 90,3 тыс. единиц. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший январь с 1970 года, поскольку шоу-румы автосалонов остаются закрытыми. При этом разрешены дистанционные продажи машин, что удержало отрасль от еще большего падения продаж. Учитывая, что данные ограничения будут действовать в Великобритании до марта включительно, в SMMT снизили свой прогноз продаж на 2021 год - с более 2 миллионов до около 1,9 млн машин.

А наибольшее падение в прошлом месяце показал авторынок Испании - на 51,5% до 42 тыс. машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это наибольшее падение продаж автомобилей в стране за всю историю, что стало следствием повышения налогов на регистрацию транспортных средств, завершения программы обновления автопарка, а также временной изоляции граждан из-за обрушившегося на ряд испанских провинций шторма "Филомена". В нынешнем году авторынок страны, как ожидается, не сможет достигнуть уровня в 1 млн реализованных машин.

Делаем ставки

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Что касается России, то у нас продажи автомобилей в январе по-прежнему показывают наименьшее падение среди европейских рынков - на 5% до 94,7 тыс. машин. Однако отрицательная динамика, скорее всего, будет сохраняться на протяжении всего года, составив порядка 6% до 1,4 млн автомобилей, согласно прогнозу "Автостата".

В результате наша страна должна как минимум сохранить свое четвертое место в европейском рейтинге, а возможно, даже войти в тройку лидеров по итогам 2021 года.

Как считает старший аналитик ИАЦ "Альпари"Анна Бодрова, даже на фоне европейских проблем и эпидемиологической обстановки Россия может войти в тройку крупнейших авторынков Европы только при условии, что в стране сохранится доступное кредитование, без которого о растущем спросе на автомобили говорить не приходится, так как платежеспособность россиян очень низкая, а цены на новые автомобили продолжают расти.

"Пятерка лидеров на европейском авторынке вряд ли изменится в 2021 году, хотя некоторые страны могут поменяться друг с другом местами в рейтинге продаж. У России есть шансы подняться на третье место по итогам текущего года, однако зависеть это будет, в первую очередь, от восстановления доходов граждан и мер поддержки со стороны государства", - прогнозирует ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов.

Догнать и перегнать Германию

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Между тем, российский авторынок в 2008 году даже претендовал на лидерство в Европе, уступая лишь Германии. С тех пор наша страна так и не смогла восстановить утраченные позиции и в обозримом будущем вряд ли сможет это сделать. Как прогнозируют в "Автостате", с 2022 года продажи новых автомобилей в России должны вернуться к умеренному росту при условии, что национальная экономика будет постепенно восстанавливаться, а борьба с пандемией в целом будет завершена до конца нынешнего года.

По словам Алексея Фомичева, российский авторынок пока не может претендовать на лидерство в Европе, поскольку стоимость новых машин выросла, а доходы граждан - нет. Далеко не для всех автомобиль - предмет первой необходимости, более того, это приобретение, которое всегда связано с амортизационными расходами, а люди сейчас склонны инвестировать в то, что будет приносить доход или хотя бы поможет сохранить сбережения.

В свою очередь, Дмитрий Баранов полагает, что через несколько лет Россия может подняться выше в европейском рейтинге по объему автомобильных продаж. Однако перспективы отечественного авторынка будут зависеть, прежде всего, от состояния экономики, сроков окончания пандемии и восстановления доходов населения.

"По сравнению с европейскими странами российский авторынок еще недостаточно насыщен, а значит, продажи машин имеют больший потенциал роста. К тому же в Европе растут экологические настроения: всё больше граждан принимают решение отказаться от владения и использования личного автомобиля, что приводит к сокращению продаж. В России озабоченность за состояние окружающей среды тоже растет, но пока в значительно меньшей степени", - резюмирует Дмитрий Баранов.