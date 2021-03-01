Автовладельцы оформят ОСАГО по продленной диагностической карте

Около 90 процентов автовладельцев смогут оформить новый полис ОСАГО по продленной в соответствии с постановлением правительства диагностической карте, посчитали в Российском союзе автостраховщиков.

Напомним, согласно вступившему в силу постановлению правительства, диагностические карты, срок действия которых заканчивается в промежутке времени с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, автоматически продлеваются на полгода, но не менее чем до 1 октября 2021 года. При этом вносить изменения в диагностические карты не требуется. Новый полис ОСАГО можно приобрести, предъявив диагностическую карту, срок действия которой продлен в порядке, установленном данным постановлением.

По оценкам РСА, пройти техосмотр по новым правилам придется 10 процентам автовладельцев. Тем, у кого:

- срок действия диагностической карты истек до 1 февраля 2021 года;

- автомобиль достиг возраста 4 лет и возникла предусмотренная законом обязанность получить первую для этого автомобиля диагностическую карту.

Такой объем машин не создаст критической нагрузки на пункты техосмотра, отметили в РСА. Эти автовладельцы смогут пройти техосмотр в комфортном для них режиме, без очередей. В РСА отметили, что на утро 1 марта операторами техосмотра было выдано уже около 800 диагностических карт по новым правилам прохождения ТО.