"Душа" получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный фильм"

Мультфильм "Душа" (2020 год) режиссеров Питера Доктера и Кемпа Паэурса получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный фильм". Об этом было объявлено на церемонии вручения премии.

За награду в этой номинации боролись также анимационные ленты "Семейка Крудс. Новоселье" (2020), "Вперед" (2019), "Путешествие на Луну" (2020) и "Легенда о волках" (2020), пишет ТАСС, ссылаясь на телекомпанию NBC.

78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения из-за пандемии коронавируса проходит в виртуальном режиме. Она транслируется сразу с двух площадок - из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что сборы "Души" в России и странах СНГ превысили миллиард рублей, фильм посмотрели более четырех миллионов человек. "Душа" стала самым успешным проектом Pixar и Disney в нашем прокате. Ранее лидерство принадлежало "Головоломке" (2015).