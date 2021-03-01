ФАС оштрафовала "Яндекс" за нарушение закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала "Яндекс" за нарушение рекламного законодательства. Компании предстоит выплатить 200 тысяч рублей.

Жалобу на действия IT-гиганта еще летом подал Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Претензии касались рекламы финансовых услуг двух компаний - "Niron.Shopping" и "Mirax Capital".

"Рекламные объявления предлагали потребителям услуги по инвестированию. Однако ни "Niron.Shopping", ни "Mirax Capital" не имеют лицензий или разрешений на оказание финансовых услуг", - отметили в ФАС.

Антимонопольная служба выписала "Яндексу" два штрафа на общую сумму 200 тысяч рублей.

Это не первая претензия ФАС к "Яндексу". Так, в феврале служба обязала IT-гиганта прекратить давать преимущество компаниям из своей группы по продвижению в поисковой выдаче. Речь идет, в частности, о "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркете", "Яндекс.Медиасервисах" и "Кинопоиске".

В ответ в "Яндексе" заявили, что выполнение всех требований ухудшит качество поиска для пользователя.