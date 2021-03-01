Модели Kia получили новую спецверсию. Выясняем, на сколько она дороже

В первый день календарной весны компания Kia сообщила о старте продаж Seltos, Soul, Sportage и Cerato в лимитированной спецверсии Edition Plus, в которой модели оснащены дополнительным оборудованием, в том числе мультимедийной системой с "Яндекс.Авто", и имеют отличительный шильдик на кузове.

В основе Seltos Edition Plus лежит комплектация Luxe. Кроссовер с приводом на переднюю ось предложен с бензиновыми двигателями 1.6 и 2.0 литра мощностью 123 и 149 л.с., агрегатируемыми "автоматом" и вариатором соответственно.

С тандемом из двухлитрового мотора и вариатора модель можно купить с системой полного привода, отметим, что с таким силовым агрегатом комплектация Luxe не представлена.

Цена на модель в специсполнении начинается от 1 526 900 рублей, то есть наценка в случае сравнения стандартной комплектации и Edition Plus составила 52 000 рублей.

Седан Kia Cerato Edition Plus доступен с двигателями 1.6 и 2.0 литра мощностью 128 и 150 л.с., оба работают в паре с 6-диапазонной автоматической трансмиссией. В дополнение к стандартному оборудованию модель в спецверсии получила LED-фары, 17-дюймовые колёса. Стоимость Cerato Edition Plus - 1 426 900 рублей и 1 471 900 рублей.

Спецверсия Kia Soul создана на базе комплектации Luxe, двигатели и коробка передач те же: бензиновые 123- и 150-сильные "четвёрки" в паре с АКП. Список стандартного оснащения расширили, в него вошли: задние светодиодные фонари, рейлинги, интерьерный пакет (яркие декоративные вставки и прострочка), обогрев лобового стекла и система бесключевого доступа. Экран мультимедиа Kia Soul Edition Plus имеет диагональ 8 дюймов.

Стоимость Soul Edition Plus в специальной серии составляет 1 399 900 рублей за машину с мотором 1.6 литра и 1 459 900 рублей за Soul с двухлитровым двигателем. Для сравнения, за обычный Soul в "Люксе" просят 1 359 900 и 1 419 900 рублей соответственно.

Kia Sportage Edition Plus - модель в комплектации Comfort с расширенным списком оборудования и изменённой отделкой. Кроссовер получил чёрные элементы декора, рейлинги и светодиодные фары, мультимедийную систему с экраном дюймов, камеру заднего вида с динамическими линиями разметки и датчик света.

Переднеприводный Sportage Edition Plus с мотором 2.0 литра мощностью 150 л.с. и "автоматом" можно купить за 1 917 900 рублей, что на 78 тысяч больше, чем стоит обычный Sportage Comfort с аналогичным силовым агрегатом. Также Sportage Edition Plus доступен в варианте с полным приводом: со 150-сильным двигателем и автоматической коробкой - 1 997 900 рублей, со 184-сильным мотором 2.4 литра и АКП - 2 107 900 рублей.

Ранее в России стартовали продажи Kia Sportage в версии Black Edition.