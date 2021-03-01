Опубликовано видео допроса подозреваемых в нападении на музыканта "Машины времени"

Сотрудники столичной полиции задержали троих молодых людей, нанесших телесных повреждений 52-летнему москвичу.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что 25 февраля в ОМВД России по району Хамовники Москвы обратился житель столицы. Он сообщил, что вместе с другом, известным музыкантом, на Комсомольском проспекте подвергся нападению неизвестных, которые занимались попрошайничеством. Получив отказ на просьбу дать денег, злоумышленники нанесли потерпевшим несколько ударов, после чего скрылись. Музыкант с травмами был госпитализирован, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники уголовного розыска УВД по Центральному округу Москвы и ОМВД России по району Хамовники установили и задержали троих подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и 116 УК РФ "Побои".

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее "РГ" сообщала, что речь идет об участнике групп "Машина времени" и "Квартал" Александре Дитковском.