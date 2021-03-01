В СИЗО отправлены трое избивших музыканта "Машина времени"

Хамовнический райсуд Москвы в понедельник удовлетворил ходатайство дознавателя столичного ОМВД России по району Хамовники. Согласно ему, в следственный изолятор отправлены трое молодых людей, задержанных накануне по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему музыканту группы "Машина времени" Александру Дитковскому.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичной полиции задержали троих злоумышленников, напавших 25 февраля на Комсомольском проспекте на москвича. В результате нападения музыкант получил травмы и сейчас он проходит лечение.

Дознаватель ОМВД России по району Хамовники возбудил и расследует по данному факту уголовное дело по ст.112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и ст.116 "Побои".

"Предварительное расследование продолжается", - отметила официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк.

Ранее МВД опубликовало видео допроса задержанных по этому делу.