Семью из четырех человек под Нижним Новгородом убили из-за денег

В СУ СК по Нижегородской области опубликовали подробности вчерашнего резонансного убийства четырех членов семьи в поселке Кудьма. Сегодня 26-летний подозреваемый был допрошен следователями.

По версии следствия, подозреваемый в убийстве был подсобным рабочим у погибшей семьи. 28 февраля он напал с холодным оружием в гараже на 64-летнего пенсионера, затем на его 63-летнюю жену. Затем убил их пятилетнего внука и его 41-летнюю маму. После этого он украл большую сумму денег, различные ценности и скрылся.

Дома не было 14-летней дочери погибшей женщины, которая находилась на занятиях. Она не смогла дозвониться до родных и связалась с отцом, который был в отъезде в другом регионе. Он попросил соседа сходить к нему домой. Мужчина нашел убитых и вызвал полицию.

Вечером того же дня следователи и оперативные сотрудники ГУ МВД по региону задержали на территории Владимирской области подозреваемого. Ему помогал скрыться знакомый, с которым также сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.