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Рубрика: Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве семьи в Нижегородской области

В Нижегородской области задержаны мужчины, подозреваемые в массовом убийстве. Информацию подтвердили в МВД.

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Напомним, днем 28 февраля в одном из домов в поселке Кудьма были обнаружены тела четырех человек, в том числе ребенка пяти лет. Погибшие - члены одной семьи - мать с сыном, бабушка и дедушка. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, преступление могли совершить рабочие. "Всего задержаны четыре человека. Все они работали на участке убитой семьи, помогали им по дому. Убийство было совершено с целью ограбления", - пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сейчас подозреваемых допрашивают.

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