Видео: В нижегородском СК допросили подозреваемого в убийстве семьи

Сегодня утром 26-летний подозреваемый в резонансном убийстве семьи в поселке Кудьма Нижегородской области был доставлен в СУ СК по региону для допроса. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части2 статьи 105 УК РФ. Тела пятилетнего мальчика, его мамы, бабушки и дедушки были найдены вчера днем в частном доме поселка Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода.

Поздно вечером во Владимирской области сотрудникам ГИБДД удалось задержать подозреваемых. По предварительной информации, убийство с целью ограбления могли совершить рабочие, которые трудились у погибшей семьи.