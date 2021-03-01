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01.03.2021 11:09
Рубрика: Происшествия

Видео: В нижегородском СК допросили подозреваемого в убийстве семьи

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Сегодня утром 26-летний подозреваемый в резонансном убийстве семьи в поселке Кудьма Нижегородской области был доставлен в СУ СК по региону для допроса. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Нижегородской области убита семья из четырех человек

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части2 статьи 105 УК РФ. Тела пятилетнего мальчика, его мамы, бабушки и дедушки были найдены вчера днем в частном доме поселка Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода.

Поздно вечером во Владимирской области сотрудникам ГИБДД удалось задержать подозреваемых. По предварительной информации, убийство с целью ограбления могли совершить рабочие, которые трудились у погибшей семьи.

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