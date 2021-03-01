Дело томского мэра Ивана Кляйна поступило в суд

В Советский районный суд поступило уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве.

- Во вторник, 2 марта, будет решаться вопрос о дате предварительного заседания с учетом состояния здоровья градоначальника, - сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Кляйна Марину Вихлянцеву.

Напомним, 25 февраля Иван Кляйн был прооперирован в НИИ онкологии. По словам его защитников, из-за состояния здоровья он лишен возможности тщательно подготовиться к защите в суде.

- Копия обвинительного заключения была вручена Кляйну в больнице, сразу после перевода из реанимацию в палату, уже после передачи материалов уголовного дела в суд, - заявили его адвокаты.

Как уже сообщала "РГ", Ивана Кляйна обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. По данным следствия, градоначальник вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией действовал в интересах семейного бизнеса - одной из крупнейших пивоваренных компаний в Сибири - АО "Томское пиво". Следователи утверждают, что мэр оказывал покровительство данному предприятию в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами.

Это уже третий мэр Томска, попавший под уголовное преследование за превышение должностных полномочий.