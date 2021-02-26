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26.02.2021 11:25
Рубрика: Происшествия

По делу мэра Томска Ивана Кляйна утвердили обвинительное заключение

Текст: Наталья Граф (Томск)

Прокурор Томской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра Томска Ивана Кляйна.

- Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Советский районный суд города Томска, - сообщает ведомство.

Против томского мэра Ивана Кляйна возбудили третье уголовное дело

Иван Кляйн обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. По данным следствия, градоначальник действовал в интересах семейного бизнеса - одной из крупнейших пивоваренных компаний в Сибири - АО "Томское пиво". Следователи утверждают, что мэр оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами.

- В период с октября 2013 года по ноябрь 2020 года обвиняемый, действуя вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией, лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", планировал общие направления работы данной организации, давал указания ее сотрудникам, принимал управленческие решения в ее интересах, - сообщает прокуратура Томской области.

Один из эпизодов дела связан с санитарно-защитной зоной ОАО "Томское пиво". Мэра обвиняют в том, что он приказал подчиненным внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии у компании 300-метровой "защитки". В результате предприниматель, который приобрел земельный участок по соседству с пивзаводом, не смог использовать его по назначению.

- В 2015 году обвиняемый дал незаконное указание подчиненным сотрудникам администрации города Томска предоставить земельный участок, расположенный по улице Пастера, своей дочери без проведения торгов в форме аукциона, то есть в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева.

Сам Иван Кляйн не признает вины и утверждает, что закон не нарушал. Накануне отстраненный от должности мэр перенес операцию в НИИ онкологии.

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