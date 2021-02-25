Арестованный мэр Томска перенес операцию в НИИ онкологии

Временно отстраненный от обязанностей и находящийся под арестом мэр Томска Иван Кляйн перенес хирургическое вмешательство. Как сообщает ТАСС, операцию провели специалисты городского НИИ онкологии.

По словам адвоката Марины Вихлянцевой, окончательных результатов проведения вмешательства пока нет. Ранее защита Ивана Кляйна ходатайствовала о том, чтобы его не лишали свободы на время предварительного следствия из-за состояния его здоровья. В частности, отмечалось, что мэр Томска страдает гипертонией, атеросклерозом и ишемией.

Тем не менее 11 января Кировский районный суд Томска продлил арест мэра до 13 марта. В отношении Ивана Кляйна возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий и одно о незаконном предпринимательстве. Все они связаны с деятельностью подконтрольного мэру пивоваренного завода, ни по одному из эпизодов мэр вины не признает.

Он был задержан 13 ноября на рабочем месте прямо во время совещания и арестован по решению суда на следующий день.