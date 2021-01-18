Против томского мэра Ивана Кляйна возбудили третье уголовное дело

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна.

Его подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

- Уголовное дело возбуждено по статье 289 УК РФ - "Незаконное предпринимательство", - сообщила "РГ" представитель СУ СК по Томской области Елена Лебедева.

Иван Кляйн и его супруга владеют одной из крупнейших пивоваренных компаний в Сибири - АО "Томское пиво". После избрания Кляйна на должность мэра Томска в 2013 году совет директоров "Томского пива" утвердил генеральным директором его жену Галину Кляйн. Она также стала основным бенефициаром пивзавода - мэр передал супруге в доверительное управление контрольный пакет акций.

Однако у следователей есть основания предполагать, что мэр продолжал управлять семейным бизнесом.

- В период с октября 2013 года по ноябрь 2020 года лично, а также через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является, - сообщает СУ СК по Томской области. - В силу занимаемой должности, в том числе при пособничестве своего заместителя, он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами в ходе осуществления организацией предпринимательской деятельности.

В настоящее время Иван Кляйн по решению Кировского суда находится под арестом до 13 марта. Адвокатам бывшего градоначальника не удалось обжаловать это решение.

Как уже сообщала "РГ", Иван Кляйн был задержан силовиками 13 ноября. В отношении мэра возбуждены два уголовных дела по статье 286 УК РФ - "Превышение должностных полномочий". По данным следователей, мэр приказал подчиненным внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у семейной пивоваренной компании. А в 2015 году Кляйн подписал постановление о предоставлении своей дочери земельного участка площадью 852 квадратных метра для строительства индивидуального жилого дома.

В отношении Галины Кляйн также возбуждено уголовное дело. Ее будут судить за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов в ходе проведения обысков.