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04.02.2021 17:17
Рубрика: Происшествия

Арестованного мэра Томска Ивана Кляйна доставили в НИИ онкологии

Текст: Никита Зайков (Томск)

Временно отстраненного и находящегося под арестом томского мэра Ивана Кляйна госпитализировали. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Марину Вихлянцеву, представляющую интересы чиновника, подследственного доставили в НИИ онкологии для проведения хирургической операции.

Ранее суд продлил арест Ивана Кляйна до 13 марта, несмотря на настоятельные требования защиты избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей. Свою позицию адвокаты объясняют, в том числе, состоянием здоровья подзащитного.

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Тем временем в Следственном управлении СКР по Томской области заявили о завершении расследования по трем уголовным делам, объединенным в одно производство. Ивана Кляйна обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По версии следствия, глава томской администрации распорядился внести в геоинформационную систему сведения о якобы имеющейся санитарной зоне вокруг завода "Томской пиво", которое он же и возглавлял. Это привело к ограничениям использования прилегающей земли для коммерческой компании, намеревавшейся начать там строительство.

Кроме того, следователи уверены, что Иван Кляйн оказывал покровительство коммерческому предприятию, находившемуся под его контролем, в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами.

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