Синоптики предупредили о сильных осадках в ряде регионов России

В Гидрометцентре России предупредили о сильной гололедице в Центральном федеральном округе и Мурманской области. Сильный ветер и интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в Южном федеральном округе.

В Приволжском федеральном округе, Перми и Удмуртии температура воздуха ниже нормы на 7 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на синоптиков. В Крыму порывы ветра будут достигать 17-22 метра в секунду. В Челябинской области сильный снег и метель. Морозы до -50 градусов ожидаются в отдельных районах Красноярского края.

В центре европейской части России первая пятидневка марта будет аномально теплой. В Санкт-Петербурге, Пскове, Калининграде температура воздуха превысит норму на 8 градусов.

В столице России до четверга сохранится умеренно теплая погода: от одного до трех градусов, затем столбики термометров поднимутся до отметки +6 градусов, а с пятницы начнется похолодание. В ночь на субботу в Москве и области уже минус 11 градусов, а в первый выходной день - до 5 мороза.