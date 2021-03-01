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01.03.2021 17:09
Рубрика: Происшествия

Стала известна причина смерти экс-солистки Little Big

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Анна Кастельянос/instagram.com Фото: Анна Кастельянос/instagram.com
Фото: Анна Кастельянос/instagram.com

Бывшая солистка группы Little Big Анна Кастельянос умерла от кардимиопатии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Анна Кастельянос/instagram.com
Смерть экс-солистки Little Big стала шоком для ее друзей

Сейчас СК Петербурга проводит проверку по факту смерти исполнительницы. Ход проверки находится на контроле у городской прокуратуры. Версия о насильственной смерти была опровергнута сразу. Каких-либо следов, которые могли бы на это указывать, на теле артистки не нашли.

Напомним, тело Кастильянос было обнаружено утром в ее квартире на Рыбацком проспекте. Женщину нашли волонтеры: они в последнее время помогали ей по дому.

У Анны Кастельянос была инвалидность третьей группы, ее рост составлял 130 сантиметров. Она никогда не жаловалась в своих интервью на состояние здоровья, не рассказывала о плохом самочувствии и друзьям.

Кардимиопатия - это общее название группы заболеваний сердца. Чаще всего поражается миокард. Это бывает врожденное заболевание, обусловленное генетической предрасположенностью. Также кардимиопатия может развиваться во взрослом возрасте, например, из-за воспалений. Кардимиопатия диагностируется у каждого тысячного жителя Земли.

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