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Создатель "Шерлока" и "Доктора Кто" снимет новый фантастический сериал

Новости
    01.03.2021, 14:13
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стивен Моффат ("Шерлок", новый "Дракула", "Доктор Кто") выступит сценаристом и продюсером фантастического романтического сериала для HBO "Жена путешественника во времени" (The Time Traveler's Wife).

Фото: kinopoisk.ru
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Проект находится в разработке уже третий год и вот наконец-то настала определенность: главные роли в нем сыграют Роуз Лесли (Одичалая из "Игры престолов" и супруга актера Кита Харингтона) и Тео Джеймс ("Дивергент", "Другой мир"). Об этом передает ScreenRant.

В основе - одноименный роман Одри Ниффенеггер, уже экранизированный в 2008-м в формате полнометражной ленты. Там главные роли сыграли Рэйчел Макадамс и Эрик Бана.

Авторы обещают "запутанную и волшебную историю дружбы и любви", некоторым препятствием на пути которых становятся темпоральные путешествия. Так как Генри, которого сыграет Джеймс, c восьми лет страдает редким генетическим заболеванием - синдромом перемещения по времени. В результате его появления в жизни Клэр (Лесли) крайне хаотичны. Что одновременно и комично, и трагично.

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