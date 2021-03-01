Тарасова оценила состав сборной России по фигурному катанию на ЧМ-2021

В понедельник Федерация фигурного катания на коньках России по итогам завершившегося финала Кубка России назвала состав сборной страны на чемпионат мира, который пройдет в конце марта в Швеции. В число участников турнира попали Елизавета Туктамышева в женском одиночном катании и Евгений Семененко у мужчин.

Прославленный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала объявленный состав сборной России.

"Логичный состав. Я принимала участие в тренерском совете. Считаю, что Семененко заслужил участие в чемпионате мира. А кого еще нам включать? Это хороший фигурист, который выиграл последние соревнования, и почему бы нам его не послать на чемпионат? Обязательно нужно. Он по-честному отобрался", - цитирует Тарасову РИА Новости.

Также, по мнению прославленного тренера, заслужила место в команде и Туктамышева, показав лучший результат в финале Кубка России среди спортсменок, которые по возрасту могут принимать участие в чемпионате мира.

"Она - девочка, у которой есть тройной аксель в короткой программе, о чем не надо забывать. Если кто-то сомневается в Лизиных способностях, то надеюсь, что в способностях Алексея Николаевича Мишина уже никто давно не сомневается. Они работают вместе в течение многих лет. А загадывать результаты не стоит, надо выступать в свою силу", - сказала Тарасова.