Трамп оценил первый месяц работы Байдена на посту президента

Бывший президент США Дональд Трамп оценил политику нового главы государства Джо Байдена в первый месяц его работы. Свое мнение он озвучил во время выступления в рамках консервативной конференции в Орландо.

По мнению Трампа, у Байдена был самый "катастрофический первый месяц" из всех президентов в современной истории. "Он уже показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки", - цитирует РИА Новости экс-президента.

Трамп раскритиковал заявления Байдена о многостороннем подходе к мировым проблемам. По мнению бывшего хозяина Белого дома, Америка не может себе позволить заниматься проблемами всего мира. Он также считает, что при Джо Байдене США лишились статуса в энергетике и в дальнейшем "будут зависеть от России и Ближнего Востока в поставках нефти".

Напомним, Трамп, выступая на конференции, также опроверг слухи о том, что намерен создать в стране третью политическую партию, призвал к реформе избирательной системы и намекнул, что может вновь принять участие в президентской гонке в 2024 году.