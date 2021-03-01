Новости

Четырехдневные рабочие недели ждут россиян этой весной 04:18
Жителей Словакии обязали носить респираторы вместо масок 03:54
Трамп оценил первый месяц работы Байдена на посту президента 03:47
ВВС Израиля нанесли ракетные удары по лагерю шиитских бойцов под Дамаском 03:18
ВОЗ: Менее 10 процентов жителей планеты имеют антитела к COVID-19 02:48
Трамп не будет создавать новую политическую партию в США 02:43
Вильфанд предупредил о понижении температуры в европейской части России 02:07
Кот вынудил пилотов посадить самолет на маршруте Хартум-Доха 02:07
Овечкин прервал безголевую серию и принес победу над "Нью-Джерси" 01:52
Трамп не исключил своего выдвижения на пост президента США 01:44
Задержаны подозреваемые в убийстве семьи в Нижегородской области 01:41
В Майами сократят количество знаменитых пальм 01:00
В Британии выявлено шесть случаев бразильского штамма коронавируса 00:55
Синоптик рассказал, когда в Москве растает весь снег 00:45
Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску 00:22
Клебо посчитал странными действия Ретивых в командном спринте на ЧМ 00:03
В МЭР назвали мнение Bloomberg о росте цен на продукты в РФ "спекулятивным" 28.02.2021
В Москве задержаны автохамы, перекрывшие Варшавку 28.02.2021
Ретивых заявил, что Большунов изменил тактику по ходу командного спринта 28.02.2021
Иран не считает нужным проводить встречу с США по ядерной сделке 28.02.2021
Косторная прокомментировала свое выступление в финале Кубка России 28.02.2021
Москвичей предупредили о приближении арктических холодов 28.02.2021
Facebook выплатит 550 миллионов жителям Иллинойса 28.02.2021
Камила Валиева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию 28.02.2021
В московском метро произошел технический сбой 28.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
01.03.2021 03:47
Рубрика: В мире

Трамп оценил первый месяц работы Байдена на посту президента

Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Бывший президент США Дональд Трамп оценил политику нового главы государства Джо Байдена в первый месяц его работы. Свое мнение он озвучил во время выступления в рамках консервативной конференции в Орландо.

Фото: AP Photo/John Raoux
Сын Трампа: Байден начал работу с ударов по Ближнему Востоку

По мнению Трампа, у Байдена был самый "катастрофический первый месяц" из всех президентов в современной истории. "Он уже показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки", - цитирует РИА Новости экс-президента.

Трамп раскритиковал заявления Байдена о многостороннем подходе к мировым проблемам. По мнению бывшего хозяина Белого дома, Америка не может себе позволить заниматься проблемами всего мира. Он также считает, что при Джо Байдене США лишились статуса в энергетике и в дальнейшем "будут зависеть от России и Ближнего Востока в поставках нефти".

Напомним, Трамп, выступая на конференции, также опроверг слухи о том, что намерен создать в стране третью политическую партию, призвал к реформе избирательной системы и намекнул, что может вновь принять участие в президентской гонке в 2024 году.

В мире США Дональд Трамп

Главное сегодня

ВОЗ: Менее 10 процентов жителей планеты имеют антитела к COVID-19
Трамп не исключил своего выдвижения на пост президента США
В МЭР назвали мнение Bloomberg о росте цен на продукты в РФ "спекулятивным"
Четырехдневные рабочие недели ждут россиян этой весной
Вильфанд посоветовал готовиться к сложному марту
Как США меняют учебную программу в погоне за расовой справедливостью
Холода уходят, а кризис все тяжелее: Как Техас не справился с морозами