У Nissan появился чудо-двигатель с огромным КПД

Компания Nissan рассказала о своей новой разработке - технологии, благодаря которой термический КПД двигателя внутреннего сгорания увеличен до 50%, в то время как средний показатель в автомобилестроении составляет 40%.

Концепция получила название STARC: Strong, Tumble & Appropriately Stretched Robust Ignition Channel. Если говорить по-русски, то это усиленный поток обеднённой топливовоздушной смеси, которая сгорает при повышенной степени сжатия за счёт более "длинной" искры.

Однако получение 50-процентного КПД возможно только при выполнении одновременно трёх условий: постоянное число оборотов, постоянная нагрузка и технологии рекуперации тепла.

Пока концепция STARC реализована в составе гибридной силовой установки e-Power, в которой ДВС, как известно, выступает исключительно в роли генератора. В Nissan уверены, что новые технологии смогут стать серийными в течение ближайших нескольких лет.