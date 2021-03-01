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01.03.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

У Nissan появился чудо-двигатель с огромным КПД

Текст: Константин Руссов

Компания Nissan рассказала о своей новой разработке - технологии, благодаря которой термический КПД двигателя внутреннего сгорания увеличен до 50%, в то время как средний показатель в автомобилестроении составляет 40%.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Концепция получила название STARC: Strong, Tumble & Appropriately Stretched Robust Ignition Channel. Если говорить по-русски, то это усиленный поток обеднённой топливовоздушной смеси, которая сгорает при повышенной степени сжатия за счёт более "длинной" искры.

Однако получение 50-процентного КПД возможно только при выполнении одновременно трёх условий: постоянное число оборотов, постоянная нагрузка и технологии рекуперации тепла.

Пока концепция STARC реализована в составе гибридной силовой установки e-Power, в которой ДВС, как известно, выступает исключительно в роли генератора. В Nissan уверены, что новые технологии смогут стать серийными в течение ближайших нескольких лет.

Фото: Пресс-служба Nissan.
#Nissan