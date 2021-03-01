Ученые в России приступили к изучению управляемого поствакцинального иммунитета. Как это происходит, "РГ" рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян:

- То, что в течение десятилетий иммунологи пытались донести до медицинского сообщества и до широких слоев населения - понимание исключительной важности иммунной системы для здоровья каждого человека и здоровья всего населения земного шара, - за несколько месяцев совершила пандемия COVID-19. Теперь практически каждый человек в нашей стране знает, что он будет защищен от новой инфекции только тогда, когда у него сформируется иммунитет и появятся антитела класса "G".

Помимо иммунитета каждого отдельно взятого человека, существует еще коллективный или популяционный иммунитет, который складывается из индивидуального иммунитета всех жителей нашей страны. Именно от уровня коллективного иммунитета зависит, как будет дальше развиваться эпидемия и когда она прекратится.

С июня 2020 года в нашей стране проводится регулярная оценка популяционного иммунитета к COVID-19. Эту программу разработал Роспотребнадзор, исследования проводят восемь НИИ и 20 территориальных управлений и центров гигиены федеральной службы.

В 26 регионах России сформировали группу волонтеров - в ней более 74 тысяч человек. Начиная с июня, эта группа уже трижды (июнь - июль, сентябрь - октябрь, декабрь) обследовалась на наличие специфических антител. В течение прошлого года мы видели, как растет уровень коллективного иммунитета как в разных возрастных, так и в разных профессиональных группах.

Уже к новому 2021 году в разных регионах страны уровень популяционного иммунитета составлял 25 процентов. Это одна из причин постепенного снижения заболеваемости с конца января и по настоящее время. Конечно, успокаиваться еще рано. Для того чтобы эпидемия закончилась, необходимо достичь высокого уровня коллективного иммунитета, и, самое главное, он должен быть равномерно распределен по всем регионам нашей страны.

Более того, иммунитет, который формировался до нового года - это преимущественно постинфекционный иммунитет, который выработался в результате перенесенного заболевания. После нового года, когда началась массовая вакцинация, коллективный иммунитет формируется уже не только естественным путем (постинфекционный иммунитет), но и в результате активной вакцинации (поствакцинальный иммунитет). Первые научные данные о состоянии коллективного иммунитета в условиях активной вакцинации будут получены в результате четвертого этапа программы оценки популяционного иммунитета к COVID-19, который будет проводиться в марте 2021 года.