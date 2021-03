Лучшим автомобилем года в Европе в третий раз стала модель Toyota

Конкурс "Лучший автомобиль года в Европе" обычно проходит в рамках Женевского автосалона.

В этом году автошоу по понятным причинам не будет, но финал Car of the Year 2021 провели, только впервые в формате онлайн. Победу в нем одержала новинка от Toyota - в третий раз в истории японской марки и конкурса, организованного в далеком 1964 году.

Речь идет о компактном хэтчбеке Yaris, которому входящие в жюри журналисты отдали 266 баллов. Не сильно отстали от победителя электрический хэтч Fiat 500 - 240 баллов и кроссовер Cupra Formentor - 239. Далее в списке идут Volkswagen ID.3 (224), Skoda Octavia (199), Land Rover Defender (164) и Citroen C4 (143).

Напомним, жюри в составе 59 известных автомобильных журналистов из 23 стран Европы, включая Россию, раздают моделям, вышедшим на рынок континента за последние 12 месяцев, 25 баллов. При этом им нужно оценить минимум 5 машин, лучшая из которых не может получить более 10 очков.

Yaris уже побеждал в Car of the Year - в 2000 году первенствовало первое поколение модели. А в 2005-м успех бренду Toyota принес гибридный Prius второго поколения. Что касается нового Yaris, то модель представили в конце 2019 года. Она построена на модернизированной версии глобальной платформе TNGA (Toyota New Global Architecture) - GA-B, разработанной для компактных моделей марки.

Оснащается хэтчбек гибридной силовой установкой с 1,5-литровым трехцилиндровым бензиновым "атмосферником" и электродвигателем общей мощностью 115 л.с. В "заряженной" версии GR используется турбированный мотор 1.6, который выдает 260 л.с. В линейке также имеется Cross-версия.

Модель пришлась в Европе ко двору - в 2020-м она опередила по популярности Volkswagen Polo и Ford Fiesta, но стала шестой в рейтинге. А в январе 2021-го "японец" ушел в отрыв от всех конкурентов с результатом 18 094 проданных машины.

Напомним, в прошлом году титул Car of the Year выиграл одноклассник Yaris - новый Peugeot.