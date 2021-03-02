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02.03.2021 06:22
Рубрика: Власть

Матвиенко: Иностранные IT-компании продолжают нарушать законы России

Крупные зарубежные IT-компании не должны нарушать российские законы и требования Роскомнадзора. Поэтому необходимо разработать меры, которые помогут контролировать данную сферу. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что об ужесточении речь не идет. "Многие вопросы просто юридически не урегулированы. И крупные компании часто игнорируют наше законодательство", - цитирует Матвиенко РИА Новости.

Фото: iStock
Twitter не выполняет 10% требований Роскомнадзора

Например, Twitter с 2017 года не удалил 2862 материала с запрещенной в РФ информацией. В Роскомнадзоре напомнили, что за такие нарушения штраф для юридических лиц составляет от 800 тысяч до 8 миллионов рублей.

Ранее ведомство начало тестировать мобильное приложение "РКН", с помощью которого граждане смогут пожаловаться на запрещенную информацию. Цель данного приложения, которое дополняет форму обратной связи на сайте Роскомнадзора, повысить оперативность удаления из Сети запрещенной информации.

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