Назван состав мужской сборной на индивидуальную гонку на ЧМ в Оберстдорфе

В среду российские лыжники поспорят еще за одну медаль проходящего в Германии чемпионата мира по лыжным видам спорта. Мужчины определят сильнейшего в индивидуальной гонке на 15 км. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала состав команды на гонку.

После травм Дениса Спицова, сломавшего руку днем ранее, и Сергея Устюгова, в расположении команды осталось не так много лыжников, которые смогут побороться за награды. В итоге на старт выйдут Александр Большунов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко и Иван Якимушкин, сообщила Едена Вяльбе.

В завтрашней гонке также не выступит и лидер норвежской команды Йоханнес Клебо, который решил взять отдых перед эстафетой и гонкой на 50 км.