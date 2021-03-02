Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
02.03.2021 14:00
Рубрика: Легковые авто

Почти у двух миллионов Toyota RAV4 есть риск возгорания

Текст: Константин Руссов
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Национальное управление безопасностью движения на трассах сообщило о начале проверки в США почти 1.9 миллиона автомобилей Toyota RAV4 2013-2018 годов выпуска, у которых присутствует риск возгорания.

Фото: www.instagram.com/kurdistan_automotive_blog
Кузов и шасси нового Toyota Land Cruiser 300 сфотографировали на складе

Как сообщает Reuters, расследование было начато после 11 сообщений о пожарах. В половине случаев автомобили не возгорались, а лишь внезапно глохли, четыре случая касаются пожаров, которые начались при выключенном зажигании.

В NHTSA говорят, что причиной может служить неправильно установленный аккумулятор и/или последствия фронтальных столкновений, которые деформировали место крепления батареи.

По итогам проверки будет принято решение о необходимости проведения отзывной кампании.

Представитель Toyota Эд Хеллвиг сообщил, что в компании осведомлены о начале проверки NHTSA фактов остановки двигателя и пожаров RAV4, и готовы в полной мере оказывать сотрудничество.

Последняя отзывная кампания Toyota в России касалась внедорожников Land Cruiser 200 и Lexus LX 570, которые тоже могут внезапно воспламениться.

#Toyota