Почти у двух миллионов Toyota RAV4 есть риск возгорания

Национальное управление безопасностью движения на трассах сообщило о начале проверки в США почти 1.9 миллиона автомобилей Toyota RAV4 2013-2018 годов выпуска, у которых присутствует риск возгорания.

Как сообщает Reuters, расследование было начато после 11 сообщений о пожарах. В половине случаев автомобили не возгорались, а лишь внезапно глохли, четыре случая касаются пожаров, которые начались при выключенном зажигании.

В NHTSA говорят, что причиной может служить неправильно установленный аккумулятор и/или последствия фронтальных столкновений, которые деформировали место крепления батареи.

По итогам проверки будет принято решение о необходимости проведения отзывной кампании.

Представитель Toyota Эд Хеллвиг сообщил, что в компании осведомлены о начале проверки NHTSA фактов остановки двигателя и пожаров RAV4, и готовы в полной мере оказывать сотрудничество.

Последняя отзывная кампания Toyota в России касалась внедорожников Land Cruiser 200 и Lexus LX 570, которые тоже могут внезапно воспламениться.