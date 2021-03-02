Продажи Lada в феврале снова выросли. Xray опять в большом плюсе

АвтоВАЗ подвёл итоги продаж в феврале 2021 года: в прошлом месяце было реализовано на 13.1% автомобилей больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Спрос на Lada Granta в годовом выражении вырос на 2.4%: 9790 машин, что также больше, чем в январе 2021 года, когда результат "бюджетника" был на 2070 единиц меньше.

В Lada сообщили, что Lada Vesta тоже улучшила свои показатели, но не уточнили на сколько: в феврале этого года продали 8745 машин семейства модели (в январе - 6347 экз.).

Третье место по количеству реализованных автомобилей занимает Lada Largus: 6428 экземпляров пассажирских и коммерческих модификаций.

Отметим, что исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Оливье Морне официально сообщил, когда начнутся продажи рестайлингового Largus FL: "Мы с удовлетворением отмечаем стабильный спрос на автомобили семейства Lada Largus. Пожалуй, это наш самый универсальный продукт, который подойдет и для семьи, и для работы. После успешного запуска Niva Travel в прошлом месяце, уже в марте стартуют продажи нового Lada Largus, который не только внешне преобразился, но и стал более комфортным внутри".

Заметно вырос к февралю прошлого года Lada Xray, разошедшийся тиражом 2058 автомобилей (+33.8%). В январе 2021-го семейство кросс-хэтча показало более скромный результат: 1587 проданных машин.