В Саратовской области задержан подозреваемый в убийстве ребенка

В Саратовской области задержан подозреваемый в убийстве пятилетнего мальчика, тело которого утром в понедельник было обнаружено в Вольске.

Как сообщает региональное управление СК, по подозрению в совершении преступления задержан 38-летний сожитель матери ребенка.

С подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что тело мальчика на улице около магазина обнаружил водитель, развозивший хлеб. На ребенке не было верхней одежды. Признаков насильственной смерти при осмотре тела обнаружено не было.