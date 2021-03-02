Второе уголовное дело о массовом отравлении возбудили в Красноярске

СК по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) после отравления более 90 школьников в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру края.

Это уже второе дело по материалам об отравлении. Ранее полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Напомним, в Красноярске за последние две недели более 90 детей от 7 до 14 лет обратились за медицинской помощью в связи с пищевым отравлением. 56 школьников попали в больницу.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, дети отравились салатами в школьных столовых. Все пострадавшие школы обслуживал один поставщик, в его продукции контролирующие органы обнаружили возбудителя иерсиниозной инфекции.

Во всех школах Красноярска приостановлена продажа блюд из сырых овощей и фруктов. Мэр Красноярска Сергей Еремин в связи с ЧП уволил двоих сотрудников администрации.