В Карелии начнут развивать агротуризм

Вопросы развития внутреннего туризма Карелии обсудили вице-премьеры Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и Виктория Абрамченко с предпринимателями республики.

Ранее глава Правительства РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Карелию дал поручение проработать предложения карельских бизнесменов по развитию туризма, рыбохозяйственного комплекса, водного транспорта и совершенствованию Лесного кодекса.

"Карелия уникальный по красоте и достопримечательностям регион. Мы видим ежегодное увеличение российского и иностранного турпотока в республику. И даже в пандемию не произошло особого сокращения числа желающих посетить регион. Инициативы, которые прозвучали на встрече, так или иначе касались поддержки этой отрасли. И все интересные предложения мы учтем при подготовке нацпроекта в сфере туризма", - отметил Дмитрий Чернышенко.

Он также пояснил, что речь шла о привлекательности агротуризма, который войдет в нацпроект. Обсуждали возможность обеспечения устойчивой сотовой связью и интернетом популярных туристических маршрутов. "Такие поручения даны профильным министерствам для проработки. У нас большая страна, где у каждого региона есть свои природные и туристические особенности. Поэтому помимо решения общих для всех субъектов вопросов развития отрасли, конечно, будем учитывать уникальные возможности каждого субъекта", - добавил Чернышенко.

По его словам, на встрече предприниматели рассказали, что на территории мест паломничества, например, в горном парке "Рускеала" или на горе Воттоварра, недостаточная зона покрытия, что создает сложности, связанные, в том числе, с обеспечением безопасности путешественников. "Поэтому Минцифры дано поручение решить вопрос, у них в планах уже заложено строительство порядка 40 вышек", - отметил Дмитрий Чернышенко.

Как отметил Марат Хуснуллин, региону важно и нужно развивать туристическую отрасль, ведь это драйвер развития республики. "В этой связи необходимо создать туристическую инфраструктуру, современную городскую среду для туристов, обеспечить доступность точек притяжения, создать удобные транспортные связи, в том числе с помощью качественных автомобильных дорог"- подчеркнул вице-премьер.

Один из вопросов в ходе совещания касался развития агротуризма и возможности развивать инфраструктурные объекты. Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, сегодня правительство ведет работу по сокращению барьеров для использования земель сельхозназначения для развития сельского хозяйства и поддержки аграриев. Так, в первом чтении уже был рассмотрен и поддержан законопроект, который позволит фермерам построить дом для проживания на этих территориях. В то же время поправки в законодательство содержат ограничения и параметры по площади объектов, а также не допускают строительство на сельхозугодиях и иных особо ценных землях. По словам вице-премьера, аналогичную конструкцию необходимо детально проработать для агротуризма, чтобы сельхозземли не превратились в коттеджные поселки.

"Это очень актуальный, но требующий серьезной проработки и обсуждения вопрос. Сельхозземли позволяют обеспечить страну необходимым продовольствием и являются источником наращивания агроэкспорта. Поэтому земля, которая является средством производства, не может быть застроена. Задача государства - создать необходимый баланс и правовые механизмы, которые, с одной стороны, сохранят земли сельхозназначения, а с другой, создадут условия для развития инфраструктуры, в том числе достаточной для реализации потенциала агротуризма", - отметила Виктория Абрамченко.

По итогам совещания Ростуризму и Минсельхозу России поручено подготовить и включить в новый профильный нацпроект мероприятия по развитию агротуризма как на территории Карелии, так и в других регионах страны. Для обеспечения сотовой связью туристических объектов и маршрутов в регионе правительство Республики Карелия с участием операторов подвижной радиотелефонной связи должно будет проработать и внести в Правительство РФ предложения по строительству новых базовых станций подвижной радиотелефонной связи.

Для создания качественной транспортной инфраструктуры Росавтодору поручено обеспечить приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования федерального значения: А-137 автомобильная дорога Р-21 "Кола" - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой и Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, подъезды к городам Беломорск и Кемь.

Кроме этого, Минтрансу России поручено проработать вопрос получения лицензии и организации работы маломерных судов для развития в регионе водного туризма.