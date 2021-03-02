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02.03.2021 11:30
Рубрика: Экономика

Новый водозабор для Севастополя запущен в тестовом режиме

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Водозабор на реке Бельбек, построенный для решения проблемы дефицита воды в Севастополе, запущен в тестовую эксплуатацию. Об этом сегодня журналистам сообщил вице-губернатор города Николай Жигулин.

- Водозабор работает в тестовом режиме, без нагрузок, - сказал Жигулин. - Тестируем оборудование, смотрим, как ведут себя все механизмы, узлы учета, автоматика. На утро сегодняшнего дня сбоев не зафиксировано.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
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Он уточнил, что уже завершилась промывка новых сооружений, заполнены емкости для воды объемом четыре тысячи кубометров.

По словам вице-губернатора, планируется, что Бельбекский водозабор выйдет на проектные объемы через несколько дней, и тогда можно будет ограничить забор из Чернореченского водохранилища - основного источника воды для Севастополя. Сейчас в нем уже накопилось 18 миллионов кубометров воды, а два месяца назад было лишь 10 миллионов кубометров - это был уровень, близкий к критическому.

- Бельбек еще работает не на полную мощность. Когда его работа наладится, в ближайшие два-три дня, ограничим подачу воды из Чернореченского водохранилища, чтобы аккумулировать ее на засушливый летний период, - рассказал Жигулин.

Он также добавил, что город продолжает забирать около 17 тысяч кубометров воды в сутки из Кадыковского карьера по водоводу, проложенному военными строителями. Забор из этого источника планируют продолжать до начала июня. Из Инкерманкого и Гасфортовского карьеров брать воду перестали, так как в этом нет необходимости.

Напомним, осенью 2020 года из-за засухи Чернореченское водохранилище обмелело, было принято решение перебросить в Севастополь воду из резервных водоемов - Кадыковского, Инкерманского и Гасфортовского карьеров, а тем временем построить новый водозабор на реке Бельбек. Для этого правительство РФ выделило 5 миллиардов рублей.

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