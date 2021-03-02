Новый водозабор для Севастополя запущен в тестовом режиме

Водозабор на реке Бельбек, построенный для решения проблемы дефицита воды в Севастополе, запущен в тестовую эксплуатацию. Об этом сегодня журналистам сообщил вице-губернатор города Николай Жигулин.

- Водозабор работает в тестовом режиме, без нагрузок, - сказал Жигулин. - Тестируем оборудование, смотрим, как ведут себя все механизмы, узлы учета, автоматика. На утро сегодняшнего дня сбоев не зафиксировано.

Он уточнил, что уже завершилась промывка новых сооружений, заполнены емкости для воды объемом четыре тысячи кубометров.

По словам вице-губернатора, планируется, что Бельбекский водозабор выйдет на проектные объемы через несколько дней, и тогда можно будет ограничить забор из Чернореченского водохранилища - основного источника воды для Севастополя. Сейчас в нем уже накопилось 18 миллионов кубометров воды, а два месяца назад было лишь 10 миллионов кубометров - это был уровень, близкий к критическому.

- Бельбек еще работает не на полную мощность. Когда его работа наладится, в ближайшие два-три дня, ограничим подачу воды из Чернореченского водохранилища, чтобы аккумулировать ее на засушливый летний период, - рассказал Жигулин.

Он также добавил, что город продолжает забирать около 17 тысяч кубометров воды в сутки из Кадыковского карьера по водоводу, проложенному военными строителями. Забор из этого источника планируют продолжать до начала июня. Из Инкерманкого и Гасфортовского карьеров брать воду перестали, так как в этом нет необходимости.

Напомним, осенью 2020 года из-за засухи Чернореченское водохранилище обмелело, было принято решение перебросить в Севастополь воду из резервных водоемов - Кадыковского, Инкерманского и Гасфортовского карьеров, а тем временем построить новый водозабор на реке Бельбек. Для этого правительство РФ выделило 5 миллиардов рублей.