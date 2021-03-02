РФС может уволить монтажера из-за видео игры рукой Мозеса

В Российском футбольном союзе проведут проверку по факту изменения монтажером картинки с моментом игры рукой спартаковца Виктора Мозеса в матче против "Динамо".

Этот эпизод произошел в первом тайме матча 1/8 финала Кубка России "Динамо" - "Спартак", завершившегося победой бело-голубых со счетом 2:0. После подачи углового мяч попал в руку Мозесу в районе плеча, и после изучения повтора в ворота "Спартака" был назначен пенальти.

После это "Спартак" обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать этот эпизод. По мнению экспертов РФС, здесь произошло нарушение правил со стороны Мозеса. А вот после того, как организация разместила ролик с соответствующим моментом, разгорелся скандал. Болельщики "Спартака" обвинили РФС в том, что на видео имеет место некорректно сделанный монтаж.

"Проводится проверка, решение о мерах примем позднее. Сейчас он продолжает работу над другими проектами", - сообщили "Спорт-Экспрессу" в РФС.

По данным издания, специалиста, который делал монтаж этого ролика, могут уволить.