РФС может уволить монтажера из-за видео игры рукой Мозеса

В Российском футбольном союзе проведут проверку по факту изменения монтажером картинки с моментом игры рукой спартаковца Виктора Мозеса в матче против "Динамо".
Этот эпизод произошел в первом тайме матча 1/8 финала Кубка России "Динамо" - "Спартак", завершившегося победой бело-голубых со счетом 2:0. После подачи углового мяч попал в руку Мозесу в районе плеча, и после изучения повтора в ворота "Спартака" был назначен пенальти.
После это "Спартак" обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать этот эпизод. По мнению экспертов РФС, здесь произошло нарушение правил со стороны Мозеса. А вот после того, как организация разместила ролик с соответствующим моментом, разгорелся скандал. Болельщики "Спартака" обвинили РФС в том, что на видео имеет место некорректно сделанный монтаж.
"Проводится проверка, решение о мерах примем позднее. Сейчас он продолжает работу над другими проектами", - сообщили "Спорт-Экспрессу" в РФС.
По данным издания, специалиста, который делал монтаж этого ролика, могут уволить.
Вот картинка на сайте РФС, объясняющая, что Мозес сыграл рукой и пенальти назначен правильно.— Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) March 2, 2021
Сначала меня смутил явно прифотошопленный мяч. Увеличил. Приглядевшись, можно даже найти остатки мяча в изначальном положении.
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