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02.03.2021 15:01
Рубрика: Легковые авто

США сдали Японии двух спецназовцев, обвиняемых в побеге Карлоса Гона

Текст: Константин Руссов

В мае 2020 года стало известно об аресте Майкла и Питера Тейлоров - бывших военных, служивших в войсках спецназначения, обвиняемых в организации и участии в побеге бывшего главы Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Спустя почти год Тейлоры были экстрадированы в Японию.

Фото: Kiyoshi Ota/Getty Images
Карлос Гон предсказал крах Nissan через пару лет

Всё это время адвокаты Майкла и Питера пытались добиться отмены передачи бывших спецназовцев прокуратуре Японии, допуская вариант освобождения под залог. В конце прошлого месяца Верховный суд США одобрил экстрадицию Тейлоров, 1 марта они сели на рейс Бостон-Токио.

"Это печальный день для семьи и для всех, кто считает, что ветераны заслуживают лучшего отношения в своей стране", - цитирует Reuters адвоката Тейлоров Пол Келли.

Министерство юстиции и государственный департамент США, а также окружная прокуратура Токио от комментариев отказались.

Ожидается, что обвинения Майклу и Питеру Тейлорам будет предъявлено не сразу, а лишь после проведения всех следственных действий. О том, где будут содержаться арестованные, неизвестно, но, скорее всего, в тюрьме в Токио, где до своего побега был заключён Карлос Гон.

По разным данным, спецназовцы получили за помощь Гону в побеге от 1 до 1.3 млн долларов.