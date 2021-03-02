Суд Нидерландов арестовал имущество футболиста "Спартака" Промеса

Решением нидерландского суда на недвижимость вернувшегося в московский футбольный клуб "Спартак" полузащитника Квинси Промеса наложен арест.

В частности, арест наложен на виллу 29-летнего футболиста, находящуюся в Утрехте. Ее примерная стоимость составляет два миллиона евро. Также ограничения коснулись и небольшой пристройки, которая оценивается в 600 тысяч евро.

Как сообщает De Telegraaf, все эти ограничения введены в рамках уголовного дела, которое возбуждено против Промеса за нанесение ножевого ранения родственнику минувшим летом.

"Такое решение принято в качестве обеспечения неизбежного иска о возмещении ущерба", - сказал представляющий потерпевшую сторону Йегуди Мошкович.

Промеса арестовали в декабре и через несколько дней выпустили, однако расследование дела продолжается. Ему грозит до четырех лет тюрьмы. В конце февраля футболист перешел из амстердамского "Аякса" в "Спартак".