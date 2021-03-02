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02.03.2021 14:18
Рубрика: ПДД

Табличка, предупреждающая о камерах, стала знаком

Текст: Владимир Баршев
Информационная табличка, предупреждающая о том, что впереди может быть комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений, стала самостоятельным знаком. Росстандарт опубликовал поправки в ГОСТ 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные".
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Согласно этому ГОСТу, знакомая всем водителям информационная табличка 8.23, где на белом фоне изображен черный фотоаппарат со вспышкой, стала информационным знаком 6.22.

Напомним, с 1 марта вступили в силу поправки в правила дорожного движения, который ввели новый дорожный знак 6.22 "Фотовидеофиксация". Дело в том, что информационная табличка себя не оправдывала. Такие таблички можно устанавливать только вместе со знаком. Но камера может фиксировать различные нарушения, например, контролировать движение по своей полосе.

Если табличка размещается под знаком, предупреждающим об ограничении скорости, она вводит водителя в заблуждение. С другой стороны, мобильная камера может быть установлена на участке, где вообще нет знаков, ограничивающих скорость, а предупреждать о ней надо. Но ставить отдельно только табличку не положено. Поэтому в правила ввели самостоятельный знак. Вот только внешний вид его до сих пор не был известен.

Теперь стало известно, что мудрить в этом деле не стали. Просто теперь эта информационная табличка 8.23 называется знаком 6.22. Дешево и сердито. Не надо выпускать новые знаки и менять на них старые таблички.

Напомним о требованиях к размещению этих новых знаков. Устанавливать их будут вне населенных пунктов за 150-300 метров до начала зоны контроля автоматических комплексов. В населенных пунктах они будут устанавливаться на въезде в них. В самих населенных пунктах предупреждать водителей о камерах не будут, что тоже значительно сэкономит бюджет владельцев дорог.

#ПДД