У Lada возник дефицит пятидверных Niva Legend

Производство Lada Niva Legend в пятидверном кузове до сих пор не возобновлено: модель не выпускается уже более месяца, а складские запасы дилеров подходят к концу.

О том, что сборка "пятидверки" до сих пор не возобновлена, сообщает группа AvtoVAZ News. В комментариях под постом некоторые пользователи отметили, что купить внедорожник модели ВАЗ-2131 сложнее, чем Bentley: автомобилей нет в наличии в салонах марки. Например, в Тольятти, Niva Legend в пятидверном исполнении есть только у одного из девяти дилеров, указанных на официальном сайте Lada.

На момент написания материала комментарий от пресс-службы АвтоВАЗа получить не удалось.

По неофициальной информации, Lada Niva Legend 5 дв. может покинуть конвейер в этом году. Как бы в опровержение этому АвтоВАЗ выпустил внедорожник в версии Black, которая должна "усилить интерес к полноприводной модели". По данным производителя, длиннобазный внедорожник занимает около 25% от всего объёма продаж Lada Niva Legend.

Цена на "пятидверку" начинается от 644 900 рублей.