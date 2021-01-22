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22.01.2021 15:00
Рубрика: Легковые авто

АвтоВАЗ рассказал, для чего "длинной" Lada Niva Legend версия Black

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

На днях "Российская газета" сообщала, что на официальном сайте марки Lada в списке комплектаций Niva Legend в пятидверном кузове появилась новая - спецверсия Black, отличающаяся декором. В компании рассказали, для чего внедорожнику новое исполнение.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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"Появление пятидверной версии культового внедорожника в исполнении Black призвано усилить интерес к полноприводной модели: длиннобазный внедорожник занимает около 25% от всего объема продаж Lada Niva Legend", - прокомментировали в пресс-службе Lada.

Напомним, в версии Black внедорожник отличают чёрные корпуса зеркал заднего вида и диски (Niagara, 16 дюймов), тёмная отделка потолка и сидений.

Доплата за комплект этих аксессуаров по сравнению с Lada Niva Legend в исполнении Urban составляет 9 000 рублей. Итоговая цена на "пятидверку" в "чёрной" версии - 729 900 рублей.

По неподтверждённой официальными лицами информации, в декабре 2021 года пятидверную Lada Niva Legend снимут с производства, но модель с короткой базой останется в строю до 2026 года.

#Lada