Классическая Lada Niva сохранит жизнь после выхода нового поколения

В 2024 году АвтоВАЗ пообещал вывести на рынок новую Lada Niva, в основу которой легла модульная платформа CMF-B. Это обстоятельство вовсе не означает, что классическая "Нива", имеющая приставку Legend, будет списана со счетов: утилитарный внедорожник продолжит существовать.

По информации блога "Русский автомобиль" Lada Niva Legend будет выпускаться по 2026 год включительно, но, кажется, только в трёхдверном исполнении, потому как "пятидверку" уберут уже в декабре. Также своё место на конвейере должна сохранить запущенная в производство в конце 2020 года Lada Niva Travel.

Новая Niva должна была появиться раньше 2024 года, но, поговаривают, что нынешний глава группы Renault Лука де Мео был недоволен дизайном внедорожника, создаваемого уволенным Стивом Маттиным, что повлекло за собой внесение корректив в образ и, соответственно, в сроки выхода модели.

Какой будет новая Niva позволяет примерно определить первый и пока единственный официальный тизер концепта будущего внедорожника.