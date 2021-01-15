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15.01.2021 16:03
Рубрика: Российский автопром

Lada впервые показала Niva Travel и новый Largus Cross на видео

Текст: Константин Руссов

Марка Lada поделилась видео, в котором показаны внедорожник Niva Travel и обновлённый Largus Cross. Обе модели выйдут на рынок в первом квартале 2021 года.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Видео было впервые показано в рамках ежегодной пресс-конференции Lada, прошедшей 13 января 2021 года. Оливье Морне, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ", осуществлявший доклад, также рассказал, когда ждать новых Lada Vesta и Granta.

Серийное производство Lada Niva Travel было запущено в конце 2020 года в Тольятти. Автомобиль получил переоформленные переднюю часть кузова, включая капот и крылья, другие фонари и задний бампер. Техническая "начинка" и салон остались без изменений.

О начале серийного производства семейства обновлённого Lada Largus появлялась, но в итоге она оказалась не соответствующей действительности. Пока официально было лишь продемонстрировано одно изображение универсала в версии Cross. Тем не менее, благодаря "шпионским" фото и видео, известно, какими будут внешность и салон новинки.

#Lada