Украина подготовилась к запуску "Северного потока-2"

Украина подготовилась к запуску газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"Мы подготовились к такому сценарию. Если посмотреть на показатели этого лета, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресурсов и получать их по справедливой цене",- заявил Коболев в интервью "Украинской неделе".

Глава "Нафтогаза" признал, что из-за "Северного потока-2" Украина потеряет доходы от транзита. При этом он заверил, что дефицита топлива в стране не будет.

Коболев также добавил, что Киев зависит от импорта электроэнергии из Беларуси. В случае прекращения поставок, Украине могут грозить "веерные отключения".

В феврале глава "Нафтогаза" отмечал, что остановка "Северного потока-2" является для Украины вопросом "жизни и смерти". Тогда он заявил, что в случае реализации проекта газотранспортная система страны может стать "просто сетью трубопроводов".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Сейчас работы ведутся в датской зоне, ими занимается российская трубоукладочная баржа "Фортуна" и вспомогательные суда.

21 февраля оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG обратилась к немецкому регулятору с запросом о вступлении в силу разрешения на прокладку труб в германских водах.

"Газпром" неоднократно заявлял о намерении завершить проект. При этом заместитель председателя правления российской компании Фамил Садыгов заявил, что сроки зависят от многих факторов, в том числе погодных.