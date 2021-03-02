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02.03.2021 14:36
Рубрика: Коммерческий транспорт

В России стартовал прием заказов на Opel за 1,2 млн рублей

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Opel. Фото: Пресс-служба Opel.
Фото: Пресс-служба Opel.

Компания Opel открыла приём предзаказов в России на Combo Cargo. Грузовой фургон немецкой марки, как и соплатформенные Peugeot Partner и Citroen Berlingo, производится на заводе в Калуге.

Фото: Пресс-служба Opel.
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Opel Combo Cargo предлагается с 1,6-литровым бензиновым двигателем (115 л. с.) и с дизельным мотором объёмом 1,6 литра (90 л. с.). Коробка - пятиступенчатая "механика".

Стоимость модели со стандартной длиной кузова (4380 мм) начинается от 1 229 000 рублей, с удлинённой (4628 мм) - от 1 319 000 рублей. Доплата за турбодизель составляет 60 тысяч рублей.

Opel Combo Cargo адаптирован к эксплуатации в России. Автомобиль получил клиренс в 175 мм, защиту картера силового агрегата, резину с высоким профилем на 15 дюймов, противотуманные фары с функцией углового освещения, усиленный обогрев салона (для версий с дизельным двигателем), емкость аккумулятора 70 А*ч, увеличенный до 5 литров бачок омывателя. Для машины опционально доступна защита пола и стен фанерой в грузовом отсеке.

Фото: Пресс-служба Opel.

В базовой комплектации имеется следующее: подушка безопасности водителя, система удержания автомобиля на подъёме, динамическая стабилизация (ESP), система распределения тормозных усилий (EBD), задние дисковые тормоза. Фургон можно дооснастить кондиционером, мультимедиа с 7-дюймовым тачскрином.

Кстати говоря, весной текущего года на калужском автозаводе "ПСМА Рус" наладят выпуск минивэна Opel Combo.

Фото: Пресс-служба Opel.
#Opel