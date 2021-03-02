Заделка первой трещины в российском модуле МКС займет несколько дней

Работа эта не на один день. Ранее сообщалось, что окончательная заделка трещины длиной 4,5 сантиметра может занять до пяти дней. Космонавты должны нанести на трещину слои герметиков "Анатерм" и "Герметалл", дрелью просверлить по ее краям два отверстия, чтобы трещина не расползалась. Получившиеся отверстия будут заделаны клеем-мастикой, зашкурены, и на трещину поставят окончательную "заплатку".

Сергею Рыжикову доверено сверлить отверстия, Сергею Кудь-Сверчкову - удалять стружку пылесосом, при этом на космонавтах будут защитные очки, респираторы и резиновые перчатки.

Напомним: небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС, чтобы проверить их герметичность. И даже на несколько дней специально изолировался в российском сегменте станции.

Как выяснилось, место утечки находится в переходной камере российского служебного модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину. Экипаж ее временно заделал. Тогда в "Роскосмосе" сообщили, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.

По данным специалистов, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических. Давление воздуха на МКС из-за утечки падает на 0,4 мм в сутки. Минимальная аварийная разгерметизация начинается с 0,5-1 мм рт. ст. падения за минуту.

В настоящее время экипаж решает проблему с помощью ремонтно-восстановительного комплекта, который прилетел на космическом грузовике "Прогресс МС-16".На МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.