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02.03.2021 22:57
Рубрика: Общество

Заделка первой трещины в российском модуле МКС займет несколько дней

Текст: Наталия Ячменникова
"Приступай", - сказал специалист подмосковного центра управления полетами космонавту Сергею Рыжикову. Экипаж Международной космической станции начал заделывать в российском модуле "Звезда" первую трещину, ставшую причиной утечки воздуха, сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.

Работа эта не на один день. Ранее сообщалось, что окончательная заделка трещины длиной 4,5 сантиметра может занять до пяти дней. Космонавты должны нанести на трещину слои герметиков "Анатерм" и "Герметалл", дрелью просверлить по ее краям два отверстия, чтобы трещина не расползалась. Получившиеся отверстия будут заделаны клеем-мастикой, зашкурены, и на трещину поставят окончательную "заплатку".

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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Сергею Рыжикову доверено сверлить отверстия, Сергею Кудь-Сверчкову - удалять стружку пылесосом, при этом на космонавтах будут защитные очки, респираторы и резиновые перчатки.

Напомним: небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС, чтобы проверить их герметичность. И даже на несколько дней специально изолировался в российском сегменте станции.

Как выяснилось, место утечки находится в переходной камере российского служебного модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину. Экипаж ее временно заделал. Тогда в "Роскосмосе" сообщили, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.

Фото: vk.com/kudsverchkov
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По данным специалистов, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических. Давление воздуха на МКС из-за утечки падает на 0,4 мм в сутки. Минимальная аварийная разгерметизация начинается с 0,5-1 мм рт. ст. падения за минуту.

В настоящее время экипаж решает проблему с помощью ремонтно-восстановительного комплекта, который прилетел на космическом грузовике "Прогресс МС-16".На МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Общество Космос

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