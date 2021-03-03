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03.03.2021 11:01
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ прекратил выпуск старой Lada Niva

Текст: Валерий Карташов

Серийное производство Lada Niva Travel стартовало в декабре 2020 года. До сих пор с конвейера "Лада Запад Тольятти" параллельно сходили как Lada Niva (ранее Chevrolet Niva), так и дорестайлинговая версия модели.

Фото: www.indianautosblog.com
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Теперь завод полностью перешёл на выпуск Lada Niva Travel. Сборка старого внедорожника прекращена. Данную информацию сайту "Лада.онлайн" уже подтвердили в АвтоВАЗе.

Пока Lada Niva ещё можно приобрести в дилерской сети российской марки. По состоянию на 3 марта на товарных складах осталось 193 экземпляра. Стандартная Lada Niva предлагается от 738 000 рублей, вариант Off-road стоит от 824 000 рублей.

Продажи Lada Niva Travel начались 9 февраля текущего года. Стоимость модели в обычной версии составляет от 747 900 рублей, модификация с пакетом Off-road доступна от 844 900 рублей. В пакет входит защитный обвес из неокрашенного пластика, "грязевая" резина, шноркель, чёрная отделка салона.

Внедорожник получил оригинальное оформление передней и задней частей кузова. По интерьеру без изменений. Автомобиль по-прежнему оснащается "атмосферником" объёмом 1,7 литра (80 л. с.), 5-ступенчатой "механикой", постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Напомним, недавно АвтоВАЗ также полностью перешёл на выпуск рестайлингового семейства Lada Largus.

#Lada