АвтоВАЗ полностью перешел на выпуск обновленного Lada Largus

Компания АвтоВАЗ полностью перешла на выпуск обновленного Lada Largus. За дневную смену 1 марта с конвейера сходили только рестайлинговые машины, об этом сообщает паблик AvtoVAZ News.

Напомним, официально о старте серийного производство Lada Largus FL было объявлено 4 февраля. Первым выпущенным автомобилем стал Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет "Каракумы".

А цены на модель стали известны 19 февраля. Пятиместный универсал стоит от 690 900 рублей, семиместный - от 817 900 рублей, фургон - от 685 900 рублей, а версия Cross - от 865 900 рублей.

Семейство Lada Largus по-прежнему оснащается вазовскими "атмосферниками" объемом 1,6 литра мощностью 87 л.с. или 106 л.с. Двигатели стыкуются с безальтернативной 5-ступенчатой "ручкой".

Обновленные автомобили уже появились у дилеров, старт продаж будет объявлен со дня на день.