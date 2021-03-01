Обновленные Lada Largus - у дилеров. Старт продаж объявят со дня на день

В социальных сетях появляется всё больше фотографий Lada Largus FL, припаркованных в салонах официальных дилеров, причём у некоторых представителей марки цены выше, чем рекомендованные производителем.

По предварительной информации, старт продаж обновлённого Lada Largus состоится 5 марта 2021 года. Эту дату косвенно подтверждает срок проведения акции АвтоВАЗом, размещённой на странице модели на официальном сайте марки: за онлайн-заказ автомобиля с 19 февраля по 4 марта покупатель получит в подарок ковры в салон и набор автохимии.

Приём заказов на покупку Lada Largus FL был дан 19 февраля 2021 года. Минимальная цена на фургон составляет 685 900 рублей, 5-местный универсал стоит 690 900 рублей, 7-местная версия обойдётся в 817 900 рублей, а кросс-версия - в 865 900 рублей.

Интересно, что один из официальных дилеров Lada в Красноярске "обновил" максимальную цену на Largus Cross в топовой версии исполнения Luxe, дополненной пакетом опций Prestige, выставив автомобиль за 1 044 201 рублей. Стоимость аналогичного универсала на официальном сайте марки - 981 900 рублей.

В пресс-службе АвтоВАЗа объяснили прайс доплатой за цвет и дополнительным оборудованием, не уточнив перечень.

Напомним, что вместе с рестайлингом внешности и новым салоном Lada Largus FL обзавёлся 90-сильным двигателем с повышенной тягой на низких оборотах - он пришёл на смену 87-сильному "восьмиклапаннику".