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25.02.2021 15:02
Рубрика: Легковые авто

Дилер раскрыл дату начала продаж нового Lada Largus

Текст: Константин Руссов

АвтоВАЗ поступает по примеру коллег по Альянсу, начиная вывод модели на рынок с онлайн-заказов. Так было с Lada Niva Travel, так случилось и с обновлённым Largus FL. Появилась информация о начале "живых" продаж новинки.

Фото: Пресс-служба "Азия Авто".
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"Лада Ларгус клуб" со ссылкой на дилера сообщил, что начало продаж обновлённого Lada Largus намечено на 5 марта 2021 года.

Ранее АвтоВАЗ раскрыл цены и комплектации Lada Largus FL, который в стартовых версиях исполнения в зависимости от типа кузова подорожал по сравнению с предшественником на 30-37 тысяч рублей.

Кроме рестайлинга внешности, нового салона и опций модель получила 90-сильный двигатель 1.6 литра: он не гнёт клапана и не нуждается в их регулировке при пробеге до 90 тысяч километров.

#Lada