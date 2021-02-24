Новый мотор для Lada Largus FL оказался "безвтыковым"

Обновлённый Lada Largus получил двигатель ВАЗ-11182, пришедший на смену другому 8-клапаннику с индексом ВАЗ-11189. На АвтоВАЗе заявили, что у нового мотора клапаны в случае обрыва ремня ГРМ не будут подвержены деформации.

"На двигателе ВАЗ-11182 конструктивно исключена возможность контакта поршня и клапана. То есть в случае обрыва ремня ГРМ клапана не гнет", - цитирует Лада.онлайн производителя.

Ранее "РГ" рассказывала, какие конструктивные отличия получил новый 90-сильный мотор для Lada Largus. Всего программа модернизации включала внедрение более двух десятков деталей. Кроме повышения тяги на низких оборотах и улучшения топливной экономичности ВАЗ-11182 исключает необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 000 километров.

Приём заказов на обновлённый Lada Largus стартовал 19 февраля 2021 года. Цены и комплектации уже известны.