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24.02.2021 17:30
Рубрика: Российский автопром

Новый мотор для Lada Largus FL оказался "безвтыковым"

Текст: Константин Руссов

Обновлённый Lada Largus получил двигатель ВАЗ-11182, пришедший на смену другому 8-клапаннику с индексом ВАЗ-11189. На АвтоВАЗе заявили, что у нового мотора клапаны в случае обрыва ремня ГРМ не будут подвержены деформации.

Фото: www.indianautosblog.com
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"На двигателе ВАЗ-11182 конструктивно исключена возможность контакта поршня и клапана. То есть в случае обрыва ремня ГРМ клапана не гнет", - цитирует Лада.онлайн производителя.

Ранее "РГ" рассказывала, какие конструктивные отличия получил новый 90-сильный мотор для Lada Largus. Всего программа модернизации включала внедрение более двух десятков деталей. Кроме повышения тяги на низких оборотах и улучшения топливной экономичности ВАЗ-11182 исключает необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 000 километров.

Приём заказов на обновлённый Lada Largus стартовал 19 февраля 2021 года. Цены и комплектации уже известны.

#Lada