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20.02.2021 17:00
Рубрика: Российский автопром

Новый Lada Largus запатентован, универсал получил бензиновый "дизель"

Текст: Константин Руссов
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

В Роспатенте были опубликованы изображения обновлённого Lada Largus FL, которые защищают дизайн автомобиля от копирования. Также появились подробности о том, какие доработки были произведены с "младшим" двигателем: они, как пишет "Волжский автостроитель", приблизили тягу на низах к дизельному мотору.

Фото: скриншот с youtube.com
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В ходе модернизации вазовский 8-клапанный двигатель объёмом 1.6 литра получил более двух десятков новых компонентов, в числе которых облегченный коленвал и распредвал, поршни с шатунами, облегченные клапаны, головка блока цилиндров, крышка головки цилиндров с новой системой вентиляции, ремень ГРМ и "множество сопутствующих элементов".

Отмечается, что толкатели и маслосъёмные колпачки достались модернизированному агрегату от двигателей Renault-Nissan, выпускаемых на АвтоВАЗе.

Снижение механических потерь привело к увеличению крутящего момента (его точная величина не приводится), 80% которого доступно на тысяче оборотов в минуту, и мощности до 90 л.с., а также снижению расхода топлива и исключению необходимости регулировки клапанов на пробеге до 90 000 км.

"Получив улучшенные характеристики, двигатель сохранил надежность предыдущей версии", - пишет корпоративное издание со ссылкой на разработчиков.

Приём заказов на Lada Largus FL стартовал 19 февраля 2021 года. "РГ" рассказывала о ценах и комплектациях новинки.

#Lada